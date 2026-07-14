Nkunku-Milan Amorim ci punterà | dalle occasioni sprecate al nuovo ruolo all’orizzonte
Nel primo giorno di allenamento, il nuovo tecnico del Milan ha mostrato di puntare su Christopher Nkunku, che non ha ancora dato il massimo nonostante i 45 milioni spesi per acquistarlo dal Chelsea. Il francese, finora, ha sprecato alcune occasioni e sembra destinato a un nuovo ruolo in squadra. L'allenatore ha già iniziato a lavorare con lui, indicando un possibile cambio di posizione o responsabilità in vista della prossima stagione.
Nel primo giorni “di scuola” di Ruben Amorin in quel di Milanello come nuovo allenatore del Milan, si è già vista la conferma di un volto rossonero, vale a dire Christopher Nkunku che non ha rispettato le attese dei circa 45 milioni investiti dalla dirigenza rossonera per strapparlo al Chelsea l’anno scorso. Ma ciò che è (o che non è) stato sfruttato, adesso non conta più: il nuovo corso del Diavolo portoghese è iniziato, e nel 3-4-2-1 pensato dall’ex Manchester United, l’attaccante francese occuperà un tassello fisso. L’ex Lipsia agirà da trequartista puro, al fianco di Christian Pulisic – sempre che l’americano alla fine deciderà di rimanere al Milan – e alle spalle di Gonçalo Ramos, vera sorpresa odierna in occasione del ritiro rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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