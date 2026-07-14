Nel primo giorno di allenamento, il nuovo tecnico del Milan ha mostrato di puntare su Christopher Nkunku, che non ha ancora dato il massimo nonostante i 45 milioni spesi per acquistarlo dal Chelsea. Il francese, finora, ha sprecato alcune occasioni e sembra destinato a un nuovo ruolo in squadra. L'allenatore ha già iniziato a lavorare con lui, indicando un possibile cambio di posizione o responsabilità in vista della prossima stagione.

Nel primo giorni “di scuola” di Ruben Amorin in quel di Milanello come nuovo allenatore del Milan, si è già vista la conferma di un volto rossonero, vale a dire Christopher Nkunku che non ha rispettato le attese dei circa 45 milioni investiti dalla dirigenza rossonera per strapparlo al Chelsea l’anno scorso. Ma ciò che è (o che non è) stato sfruttato, adesso non conta più: il nuovo corso del Diavolo portoghese è iniziato, e nel 3-4-2-1 pensato dall’ex Manchester United, l’attaccante francese occuperà un tassello fisso. L’ex Lipsia agirà da trequartista puro, al fianco di Christian Pulisic – sempre che l’americano alla fine deciderà di rimanere al Milan – e alle spalle di Gonçalo Ramos, vera sorpresa odierna in occasione del ritiro rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Nkunku-Milan, Amorim ci punterà: dalle occasioni sprecate al nuovo ruolo all’orizzonte

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