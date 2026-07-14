«Subito all’inizio, sento "Riders on the Storm" e già mi viene da piangere. È il brano dei Doors che preferisco». Nicoletta Deponti approccia «The Doors» con orecchio e sguardo non indifferenti: «Un gran bel film!». L’incrocio è suggestivo. La speaker (trevigliese) di RTL 102.5 è una voce simbolo della radiofonia italiana. Il regista Oliver Stone è una voce critica della società americana. Jim Morrison è la voce, il corpo e l’anima, inquieta, di più generazioni. L’occasione è il ritorno in sala del cult classe 1991, in edizione restaurata, con Val Kilmer «eccezionale e somigliantissimo protagonista». L’uscita speciale di «The Doors» coinvolge – ancora oggi (14 luglio) e domani, distribuito da Lucky Red – a Bergamo il cinema Conca Verde e in provincia l’Anteo di Treviglio, l’Arcadia di Stezzano, il Notorious di Curno e l’Uci di Orio. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Nicoletta Deponti (Rtl): «Jim Morrison? Uno sciamano, oggi non c'è nessuno come lui»

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