Eric Burdon e Jim Morrison | quando Bel Air era l’inferno più bello del mondo

Tra il 1969 e il 1971, nella villa sulle colline di Los Angeles, Eric Burdon e Jim Morrison si incontrarono più volte durante un periodo caratterizzato da feste e situazioni estreme. La residenza, che ospitava Burdon con i War, fu teatro di incontri tra i due artisti, protagonisti di eventi che rimasero impressi come uno dei capitoli più discussi del rock di quegli anni.

Tra il 1969 e il 1971, nella villa sulle colline di Los Angeles dove Eric Burdon viveva con i War, si consumò uno degli episodi più allucinati del rock. Una storia di eccessi, creatività selvaggia e convivenze impossibili che racconta meglio di qualsiasi saggio la fine di un’era. Era l’alba di un’epoca che non sapeva ancora di stare morendo. Los Angeles, 1970: le colline di Bel Air erano disseminate di ville in cui il rock and roll aveva piantato le sue radici più profonde e più velenose. In una di queste, una grande casa che sembrava vivere di vita propria, Eric Burdon — ex voce degli Animals, uno dei più grandi interpreti del blues bianco britannico — aveva costruito qualcosa di difficile da definire: una comunità, un esperimento sonoro, un manicomio lussuoso.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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