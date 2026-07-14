Le riprese di un nuovo film hanno trasformato le strade di New York in un set a cielo aperto. Due attori, uno più anziano e l’altro più giovane, sono stati fotografati mentre interpretavano una scena romantica. Indossavano abiti casual e si muovevano tra i passanti, con le mani intrecciate. La scena faceva parte delle riprese di un nuovo drama diretto da un regista noto per i suoi film di carattere.

Le strade di New York si trasformano di nuovo in un set cinematografico. Protagonisti: Richard Gere e Diana Silvers. I due attori sono stati beccati mentre giravano un’altra scena romantica per “Asymmetry”, il nuovo drama di Edward Zwick. Camminano mano nella mano per le vie della città, in un video svelato ai social da Mickey Blanc. Il film è tratto dall’acclamato romanzo di Lisa Halliday. Segna il ritorno alla commedia romantica di Gere, ora 76enne. Di cosa parla “Asymmetry” Il romanzo di Lisa Halliday racconta una storia d’amore tra uno scrittore anziano e una giovane editor. Si parla di differenza d’età, potere, letteratura. Alice, giovane assistente editoriale che lavora a New York, incontra un pomeriggio a Central Park, Ezra, scrittore di fama mondiale sulla soglia dei settant’anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - New York set a cielo aperto: Richard Gere e Diana Silvers mano nella mano per “Asymmetry”

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