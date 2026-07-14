Netflix, Disney e Mediaset hanno avviato la trasmissione di film e serie in formato verticale, sfidando TikTok. Questa modalità di visione, pensata per lo schermo del cellulare, è diventata la preferita dal pubblico, superando quella orizzontale tradizionale. Le piattaforme stanno adattando i contenuti per essere fruibili in questo formato, che permette di guardare senza ruotare il dispositivo. La tendenza si diffonde rapidamente, cambiando le modalità di consumo di video online.

Altro che piccolo o grande schermo: quello più gettonato è. verticale. Del telefono, ovviamente. Se un tempo lo scandalo era lo zapping, la nuova parola spacca-spettacoli si chiama “scrollare”. Quello di video sui social network, cui l’industria dell’intrattenimento ora si adatta. Giacché siamo tutti dipendenti dallo smartphone (lo usiamo in media 6 ore al giorno) le piattaforme di streaming, da Netflix a Mediaset Infinity, iniziano ad affiancare ai loro formati tradizionali alcuni contenuti pensati proprio per la visione verticale. L’obiettivo? È dichiarato dalle stesse aziende: da un lato aumentare il coinvolgimento quotidiano degli abbonati, aiutandoli a scoprire nuovi titoli, dall’altro intercettare un’abitudine già consolidata, contendendo a Instagram e TikTok tempo e attenzione degli utenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

© Panorama.it - Netflix, Disney e Mediaset sfidano TikTok: ora film e serie si guardano in verticale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disney+: i film e le serie in arrivo a maggio 2026Disney+ ha annunciato i titoli di film e serie che saranno disponibili sulla piattaforma nel mese di maggio 2026.

Disney+: i film e le serie in arrivo a giugno 2026Disney+ ha annunciato i titoli di film e serie che saranno disponibili sulla piattaforma a giugno 2026.

Temi più discussi: Netflix – TF1 apre una nuova fase dello streaming europeo; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Sky compra la divisione Media di Itv: nasce nel Regno Unito un nuovo gigante dello streaming; Sky+ITV: M&A per il dominio streaming contro Netflix e YouTube.

#GiacomoLasorella ( #Agcom): #Rai, #Sky e #Mediaset valgono ancora il 67% del mercato: 26,6% Rai, 22% #Comcast/Sky, 18,5% #Fininvest. Ma le piattaforme globali – #Netflix, #Dazn, #Amazon, #Disney+ – pesano ormai per il 23,3% delle risorse grazie a x.com

Netflix, Disney e Mediaset sfidano TikTok: ora film e serie si guardano in verticaleSerie televisive in micro-puntate riprese in formato smartphone. Kolossal di Hollywood ritagliati ad hoc... Così la febbre da cellulare cambia l’industria degli spettacoli ... panorama.it

Doc, Viola come il mare, Due cuori in affitto e The Gentleman: le serie in arrivo tra Rai, Mediaset, Prime Video e NetflixSarà un autunno di fuoco per il telecomando degli italiani. La sfida per il controllo del palinsesto non è mai stata così aperta ... msn.com