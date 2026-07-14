Una neonata di pochi giorni è stata trovata nascosta in una borsa all’interno di un ospedale in Brasile. La scoperta è avvenuta grazie a un comportamento sospetto di una donna, che ha attirato l’attenzione e ha portato alla scoperta della bambina. La borsa nera risultava troppo pesante, e l’intervento della zia ha evitato che si verificasse una situazione più grave. La bambina è stata affidata alle autorità competenti.

Una borsa nera troppo pesante, un comportamento sospetto e un’intuizione che ha fatto la differenza. È iniziata così una vicenda avvenuta in un ospedale del Brasile, dove una neonata di pochi giorni è stata trovata nascosta all’interno di una borsa grazie all’intervento della zia. Il fatto è accaduto il 12 luglio all’ospedale Dona Evangelina Rosa di Teresina, dove una donna avrebbe tentato di portare via la bambina appena nata. Secondo quanto ricostruito, la protagonista della vicenda sarebbe una tecnica di infermeria di 29 anni che lavorava nella struttura, ma che quel giorno non era in servizio. La donna sarebbe entrata nella stanza della madre, una ragazza di appena 14 anni, spiegando di dover accompagnare la piccola per alcuni controlli di routine. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Neonata nascosta in una borsa all’ospedale: il gesto della zia evita il peggio

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Preparando la borsa per l'ospedale: il sacco cambio di Bianca

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Brasile, porta via una neonata con la scusa degli esami e la nasconde in una borsa: la zia la segue e scopre tutto in bagnoUna donna ha portato via una neonata dalla sala parto con la scusa di doverla sottoporre a esami, nascondendola in una borsa.

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HA DETTO DI DOVER PORTARE LA NEONATA A FARE ALCUNI ESAMI, MA LA ZIA DELLA PICCOLA HA CAPITO CHE C'ERA QUALCOSA CHE NON ANDAVA. Quando ha aperto la grande borsa nera ha trovato la bambina nascosta all'interno. #neonata #r x.com