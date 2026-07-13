Una donna ha portato via una neonata dalla sala parto con la scusa di doverla sottoporre a esami, nascondendola in una borsa. La zia della neonata, sospettando qualcosa, ha seguito la donna e ha scoperto tutto nel bagno della struttura. La polizia è intervenuta e ha recuperato la bambina, impedendo il presunto rapimento.

La scusa degli esami e il sospetto della zia. Un presunto rapimento sventato all’interno di un reparto maternità grazie all’intuito di una familiare. È accaduto alla Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa di Teresina, nello Stato brasiliano del Piauí, dove Auricélia de Sousa Rocha, operatrice sanitaria specializzata, è accusata di aver tentato di portare via una neonata appena nata. Secondo la ricostruzione della Polizia civile, la donna, che quel giorno non era in servizio, si è avvicinata alla madre della bambina, una ragazza di 14 anni, spiegandole di dover accompagnare la piccola per alcuni esami di routine prima delle dimissioni. Pochi minuti dopo ha lasciato la stanza con una grande borsa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Brasile, porta via una neonata con la scusa degli esami e la nasconde in una borsa: la zia la segue e scopre tutto in bagno

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