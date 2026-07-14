L’istituto di statistica degli Stati Uniti ha stimato che a giugno il livello generale dei prezzi è stato più alto del 3,5 per cento rispetto a giugno dell’anno scorso. Il dato segnala un consistente calo nell’inflazione, la misura della variazione dei prezzi, visto che a maggio il livello generale dei prezzi rispetto all’anno prima era cresciuto del 4,2 per cento, il dato più alto da tre anni: era la conseguenza della guerra in Medio Oriente, che ha fatto aumentare i prezzi dell’energia e dei carburanti. Ora che il prezzo del petrolio è sceso di nuovo a un livello vicino a quello di prima della guerra, anche l’inflazione generale è scesa. I prezzi dei prodotti energetici si sono ridotti in media del 5,7 per cento, dopo gli aumenti del 3,9 e del 3,8 registrati rispettivamente a maggio e ad aprile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Negli Stati Uniti l’inflazione è calata molto, ma rimane alta: a giugno i prezzi sono saliti del 3,5% rispetto all’anno prima

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