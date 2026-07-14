Il Coordinamento civico Porta Capuana ha incontrato il prefetto di Napoli, chiedendo una rivalutazione economica e urbanistica dell’area. La proposta prevede la creazione di una fiera natalizia e eventi presso il castello, con l’obiettivo di rilanciare il quartiere. La richiesta è stata presentata ufficialmente durante l’incontro con i cittadini, che ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e residenti.

Il tanto atteso incontro con i cittadini è iniziato. Il Coordinamento civico Porta Capuana chiede al prefetto di Napoli, Michele di Bari una rivalutazione economica e soprattutto urbanistica. Le forze dell'ordine che presidiano il territorio non sono sufficienti. Consegnano un progetto culturale di rivalutazione di tutta l'area. I cittadini hanno detto al prefetto: «Vogliamo cambiare e stiamo lavorando per questo perché abbiamo redatto un progetto per una fiera a Natale e accordo con la Federico II per una riqualificazione urbana». L'Asl Napoli.1, attraverso la dirigente Musella, ha riferito che presto aprirà in zona una casa di comunità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, svolta per Porta Capuana: «Rinascerà con una fiera a Natale ed eventi al castello»

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Napoli, crolla palazzina a Porta Capuana: si cerca tra le macerie

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