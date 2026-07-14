Napoli pronto l’assalto a due giovani | c’è il via libera!
Due giovani calciatori italiani, Favasuli e Fortini, sono pronti a trasferirsi a Napoli dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte di dirigenti e allenatori. Le trattative sono state approvate e si attende solo la formalizzazione. Entrambi i giocatori sono stati valutati positivamente e l’accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sui termini economici dell’operazione è stato ancora comunicato.
Napoli su Favasuli e Fortini: due prospetti italiani che hanno già il benestare di Manna, Allegri e De Laurentiis per un investimento immediato nel mercato estivo. Favasuli e Fortini: la strategia azzurra sui giovani italiani. Il Napoli accelera sulla costruzione del futuro senza attendere. Secondo quanto rivela il giornalista Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, il club ha individuato due profili su cui investire con decisione: Favasuli del Catanzaro (classe 2004) e Fortini della Fiorentina (2006), terzino sinistro. Non si tratta di sondaggi esplorativi. Manna ha già tracciato una rotta precisa, con l’allenatore Allegri che condivide pienamente la visione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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