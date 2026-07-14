Napoli pronto l’assalto a due giovani | c’è il via libera!

Notizia in breve

Due giovani calciatori italiani, Favasuli e Fortini, sono pronti a trasferirsi a Napoli dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte di dirigenti e allenatori. Le trattative sono state approvate e si attende solo la formalizzazione. Entrambi i giocatori sono stati valutati positivamente e l’accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sui termini economici dell’operazione è stato ancora comunicato.