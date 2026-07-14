Il volo Ita 1287, partito ieri da Milano e arrivato a Napoli, è atterrato con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto. La partenza è avvenuta con un leggero anticipo rispetto ai tempi stabiliti. Allegri, che si trovava a bordo, è arrivato nella città campana per partecipare a un evento legato a Maradona, con un focus sulla visita al mare e all'inchino dedicato alla leggenda del calcio.

Partiamo da una curiosità: il volo Ita 1287 che ha portato ieri mattina Max Allegri da Milano a Napoli aveva registrato 15 minuti d'anticipo rispetto all'arrivo previsto. Ma la pista di Capodichino era sovraffollata visto anche il periodo particolare, costringendo così il pilota a diverse virate sul Golfo prima di poter atterrare. La rotta cambiata ha così portato il velivolo prima su Ischia e poi su Fuorigrotta, sorvolando lo Stadio Maradona. Come fosse una presentazione a 28 anni dall'ultima volta. Quella che sarà la prossima casa per Max, prima ancora di quella che cercherà - e troverà - nel centro città. La prima giornata da napoletano per Allegri è cominciata così, con la corsa verso Castel Volturno e l'attesa per il lavoro che sta per cominciare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, l'inchino al Maradona e gli occhi sul mare: Allegri 28 anni dopo

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