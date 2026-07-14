Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli dipenderà dalla sua volontà di restare. La società ha mostrato interesse nel mantenerlo in rosa, ma la decisione finale spetta al giocatore. La questione si inserisce tra le situazioni più delicate in casa partenopea, insieme a quella di Lukaku. La volontà di Allegri di trattenere De Bruyne è stata espressa, ma la conclusione dipenderà dalla sua risposta.

Massimo Ugolini di Sky Sport ha fatto il punto su quelli che sono i casi più spinosi in casa Napoli: Lukaku e De Bruyne. Sul secondo Allegri è stato chiaro, vorrebbe tenerlo, ma molto dipenderà anche dal giudizio del belga. Per Big Rom bisognerà verificare anche le sue condizioni. Napoli, il punto su Lukaku e De Bruyne. Spiega Ugolini: “Bisognerà verificare le condizioni di Lukaku. Verrà fatta una valutazione su entrambi: insieme fanno 18 milioni di ingaggio. Bisognerà capire, dopo la valutazione che farà Allegri sul campo, quanto il rapporto costo-beneficio inciderà sul mercato. Il Napoli deve abbasare il proprio monte ingaggi. Aspettiamo per entrambi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Napoli, De Bruyne resta? Dipende anche da lui, se vorrà rimanere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli-Cremonese, De Bruyne torna a SEGNARE

Notizie e thread social correlati

Hernanes provoca: «De Bruyne? Con Conte non si sposa! Fossi in lui valuterei se restare al Napoli»Un ex calciatore ha commentato pubblicamente sulla possibilità di un trasferimento di un giocatore del Napoli, affermando che con il tecnico attuale...

Mertens: “De Bruyne? Fossi in lui, resterei a Napoli. Passare da Manchester a Napoli ti cambia la vita”Lo scorso anno, Mertens ha chiamato De Bruyne e gli ha consigliato di restare a Napoli, sottolineando come il passaggio da Manchester alla città...

Temi più discussi: Napoli, l'infortunio di De Bruyne apre i discorsi mercato. In bilico c'è anche Lukaku; Lukaku si è rilanciato ma il futuro nel Napoli resta una incognita; Gazzetta - Napoli, riflessioni in corso sul futuro di Lukaku e De Bruyne. Le ultime novità; Nuova maglia del Napoli, Alisson: È ora di scrivere la storia.

GAZZETTA - Napoli, incerto il futuro dell'azzurro Kevin De Bruyne: per Allegri resta fondamentale, ma ADL non lo ritiene incedibile ift.tt/qiNSg2j x.com

Cosa ne pensi di Dean Huijsen? Ti penti di averlo preso al posto di Kevin De Bruyne? reddit

Napoli, Allegri cruciale per il futuro di De Bruyne. Rifiutate due offerte per VergaraKevin De Bruyne ha chiuso il Mondiale con il Belgio e ora guarda al futuro. O meglio, non subito, perché come lui stesso ha dichiarato necessita di un attimo di respiro: Lasciatemi fare una pausa ora ... tuttomercatoweb.com

Fabian vola, De Bruyne riparte: il Napoli osservaFabian Ruiz trascina la Spagna, De Bruyne prepara il ritorno al Napoli mentre il mercato azzurro entra nel vivo. stylo24.it