Napoli colpo a sorpresa dalla Serie A | prezzo già fissato

Il Napoli ha offerto 20 milioni di euro per l’attaccante classe 2002, attualmente al Cagliari. La richiesta del club sardo è di 20 milioni, con l’Inter che mantiene il 40% di una futura rivendita. La trattativa riguarda Sebastiano Esposito, che potrebbe trasferirsi in prestito o a titolo definitivo. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra le parti coinvolte.

Sebastiano Esposito nel mirino del Napoli: il Cagliari chiede 20 milioni di euro per l’attaccante classe 2002, con l’Inter che conserva il 40% della futura rivendita. Esposito al Napoli: la valutazione del Cagliari blocca tutto. Secondo quanto riferito dalla stampa sara, gli azzurri avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Cagliari dopo una stagione convincente in Serie A. Esposito ha realizzato sette reti nell’ultimo campionato e si è dimostrato decisivo per la salvezza dei sardi, attirando l’attenzione di mezza Serie A. Napoli, Torino e Atalanta lo monitorerebbero con interesse concreto. Il Cagliari non intende fare sconti: la richiesta è ferma a 20 milioni di euro, cifra che riflette sia il valore del calciatore che l’accordo con l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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