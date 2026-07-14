Durante la presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Allegri ha risposto con umorismo a una domanda sui titoli vinti con la Juventus, dicendo che la risposta è da ridere.

Durante la conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri risponde simpaticamente a un giornalista che ricorda gli scudetti vinti alla Juventus. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Napoli, Allegri: "Con la Juve ho vi tolto degli scudetti?". La risposta è da ridere

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INTER, LOBBING con ARBITRI RISCHIO 2 SCUDETTI e la SERIE B // ROCCHI si DIMETTE e MAROTTA TREMA

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