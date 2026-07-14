Musica per tutti Dalla Bohème a Modugno

Due concerti si terranno questa settimana a Empoli, organizzati dall’Associazione culturale Il Contrappunto con il Comune. Il primo riguarda un’opera lirica di Puccini, il secondo un omaggio a Domenico Modugno. Gli eventi fanno parte delle rassegne estive promosse dall’associazione e si svolgeranno in diverse location della città. La prima esecuzione si concentrerà sulla musica classica, la seconda su canzoni d’autore italiane.

EMPOLI Dalla Bohème di Puccini all’omaggio a Domenico Modugno: doppio appuntamento questa settimana con la musica de Il Contrappunto. Tra opera lirica e canzone d’autore, sono due i nuovi eventi delle rassegne estive promosse dall’Associazione culturale Il Contrappunto con il Comune di Empoli. Stasera alle 21.15, “Musica nelle frazioni“ fa tappa nella Chiesa dei Santi Simone e Giuda di Corniola, dove andrà in scena “Vie de Bohème – Introduzione scenica all’opera di Puccini“, spettacolo a ingresso gratuito. Più che un concerto, sarà un viaggio alla scoperta de La Bohème: un racconto musicale per avvicinare il pubblico all’opera lirica attraverso curiosità, aneddoti e momenti di dialogo, rendendo gli spettatori parte integrante dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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