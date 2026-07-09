Sparisce in mare sotto gli occhi dell?amico 14enne soccorso sulla spiaggia libera di Sottomonte | ora è in Rianimazione Bagnanti sotto choc | Urla disperate
Un ragazzo di 14 anni è scomparso in mare davanti agli occhi di un amico sulla spiaggia libera di Sottomonte. I bagnanti hanno sentito urla e hanno visto personale sanitario che stava rianimando un giovane in acqua. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e ora si trova in rianimazione. La scena ha lasciato i presenti sotto shock, alcuni hanno descritto le urla come disperate.
PESARO «Stavano giocando sulla spiaggia. Ridevano e si ricorrevano qua vicino a noi. Come fanno due amici che si divertono al mare. Poco dopo abbiamo sentito delle urla e abbiamo visto che stavano rianimando qualcuno. Era uno dei due ragazzini». Gli ultimi istanti prima dell’evoluzione del dramma: un mercoledì pomeriggio caldo, caldissimo, di luglio narrato da una coppia di turisti bolognesi ancora sotto choc. La cronaca racconta di un ragazzino di 14 anni ora in prognosi riservata per sindrome di annegamento e ricoverato in Rianimazione all’ospedale San Salvatore sotto sedazione. Le prossime ore saranno determinanti per l’evoluzione di un quadro clinico quanto mai delicato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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