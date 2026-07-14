Un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato soccorso in mare e aver trascorso sei giorni in Rianimazione. Era stato recuperato mercoledì pomeriggio in un tratto di spiaggia libera tra i bagni Bibi e I Gelsi. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo si è spento ieri. La sua famiglia si trovava sul posto al momento del soccorso. La salma è stata consegnata alle autorità per gli accertamenti.

Pesaro, 14 luglio 2026 – Non ce l'ha fatta Mor Kaire Seck, il ragazzo di 14 anni soccorso mercoledì pomeriggio nel tratto di spiaggia libera tra i bagni Bibi e I Gelsi. Dopo giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Salvatore, il suo cuore ha smesso di battere questa mattina. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dai primi momenti successivi al recupero in mare. Avrebbe compiuto 15 anni a settembre e viveva con la famiglia a Tavullia. Mor Kaire Seck, cittadino italiano di origine senegalese, avrebbe compiuto 15 anni a settembre e abitava con la sua numerosa famiglia a Tavullia, il padre Khadim Seck e la mamma Mane Mboup e i suoi fratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore a 14 anni dopo il salvataggio in mare: ha lottato per 6 giorni in Rianimazione, poi la tragica resa

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Loved ones honour volunteers killed in marine rescue tragedy

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