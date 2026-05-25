Alle 18.30, presso le Scuderie Olgiata in Largo Olgiata 15, i consiglieri di Forza Italia del XV Municipio si sono incontrati con i cittadini per discutere del biodigestore tra La Storta e Olgiata. L'incontro si è svolto nello stabile della RT Tagliamonte Stable. Durante l'evento, sono stati affrontati i temi legati alla presenza dell’impianto e alle sue implicazioni sulla zona.

Oggi, alle ore 18.30, presso le Scuderie Olgiata, in RT Tagliamonte Stable, Largo Olgiata 15 – Isola 30, i consiglieri di Forza Italia del XV Municipio, Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci, incontreranno i cittadini per affrontare le criticità legate al progetto del biodigestore previsto nell’area La StortaOlgiata. Un incontro propedeutico al Consiglio Straordinario del Municipio XV che si terrà domani, martedì 26 maggio, proprio su questo tema nell’Aula del Parlamentino di Roma Nord. L’iniziativa nasce dalla volontà di informare la cittadinanza, ascoltare le preoccupazioni del territorio e promuovere un confronto diretto su un’opera che potrebbe avere ricadute rilevanti su ambiente, viabilità, qualità della vita, sicurezza stradale e sviluppo urbanistico dell’area nord della Capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, consiglieri FI XV Municipio incontrano i cittadini sul Biodigestore La Storta/Olgiata

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