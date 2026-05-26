Al Campus Bio-Medico Roma formazione odontoiatrica avanzata con il primo Anatomy lab

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Campus Bio-Medico di Roma è stato inaugurato il primo Anatomy lab dedicato alla formazione odontoiatrica avanzata. La struttura utilizza vere strutture anatomiche e si trova all’interno del simulation center universitario. L’obiettivo è offrire un’esperienza formativa concreta e di alto livello, conforme agli standard internazionali. La novità si inserisce nel percorso di specializzazione in odontoiatria, con un focus sulla pratica e l’approfondimento delle tecniche cliniche.

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(Adnkronos) – Un’esperienza formativa concreta, altamente qualificante e in linea con i più elevati standard internazionali, grazie all’utilizzo di vere strutture anatomiche all’interno del simulation center universitario. Lo propone ai suoi studenti il corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma con le prime lezioni di anatomia dissettiva dell’Anatomy. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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