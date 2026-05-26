Al Campus Bio-Medico Roma formazione odontoiatrica avanzata con il primo Anatomy lab

Notizia in breve

Al Campus Bio-Medico di Roma è stato inaugurato il primo Anatomy lab dedicato alla formazione odontoiatrica avanzata. La struttura utilizza vere strutture anatomiche e si trova all’interno del simulation center universitario. L’obiettivo è offrire un’esperienza formativa concreta e di alto livello, conforme agli standard internazionali. La novità si inserisce nel percorso di specializzazione in odontoiatria, con un focus sulla pratica e l’approfondimento delle tecniche cliniche.