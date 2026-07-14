Mps Cimbri insiste | è un’operazione di mercato

Da quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di una grande banca ha ribadito che l'operazione su una banca di medie dimensioni è da considerarsi esclusivamente un'operazione di mercato. Dopo aver difeso pubblicamente l’offerta congiunta con un’altra istituzione finanziaria, si è incontrato in segreto con il ministro dell’Economia nel retro di un palco a Palazzo Mezzanotte, durante il 29esimo incontro dell’Authority con il mercato finanziario.

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Prima la difesa, senza mezzi termini, dell’ Offerta lanciata con Intesa su Mps. Poi un faccia a faccia riservatissimo con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel retro del palco di Palazzo Mezzanotte, dove si è tenuto il 29esimo incontro dell’Authority con il mercato finanziario. Il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, non ha dubbi. "L’Ops di Intesa è un’operazione di mercato che ha un grande razionale industriale e un ottimo apporto finanziario per gli investitori di Mps", ma sarà il mercato a stabilirne il destino: "Se l’operazione piacerà andrà in porto, se non piacerà ce ne saranno altre". Cimbri ha voluto precisare che l’offerta resta un’iniziativa di Intesa, pur vedendo Unipol direttamente coinvolta nel progetto industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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