MOV 2026 il festival internazionale di videodanza torna a Villa Lais
Dal 15 al 18 luglio 2026, si svolgerà a Villa Lais la nuova edizione del festival internazionale di videodanza. La manifestazione prevede proiezioni di opere di artisti provenienti da diversi Paesi e incontri con i creativi coinvolti. La rassegna si svolge in spazi all’aperto e al chiuso, con un programma che include anche workshop e presentazioni. L’evento torna nella capitale dopo un’assenza di alcuni anni, offrendo un’occasione di confronto e sperimentazione nel settore della videodanza.
Dal 15 al 18 luglio 2026, la capitale torna a essere un laboratorio a cielo aperto per l’innovazione creativa. A Villa Lais riparte l’edizione 2026 di.MOV, evento dedicato a una forma d’arte che unisce espressione fisica e nuove frontiere del digitale. Ideato da Roberta Nicolai e realizzato dall’Associazione culturale Il triangolo scaleno, il progetto trasforma l’anfiteatro in uno spazio dove la creatività visiva si incontra con l’indagine corporea. Questa convergenza di linguaggi contribuisce ad arricchire il panorama del festival a Roma, proponendo appuntamenti accessibili al grande pubblico. Promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, l’evento è sostenuto dall’Avviso Pubblico Roma Creativa 365 in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e Augenblick. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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