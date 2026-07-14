mov 2026 il festival internazionale di videodanza torna a villa lais

Notizia in breve

Dal 15 al 18 luglio 2026, si svolgerà a Villa Lais la nuova edizione del festival internazionale di videodanza. La manifestazione prevede proiezioni di opere di artisti provenienti da diversi Paesi e incontri con i creativi coinvolti. La rassegna si svolge in spazi all’aperto e al chiuso, con un programma che include anche workshop e presentazioni. L’evento torna nella capitale dopo un’assenza di alcuni anni, offrendo un’occasione di confronto e sperimentazione nel settore della videodanza.