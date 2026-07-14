A settembre ricorreranno sette anni da quando Motorola ha vissuto quella che definisce una rinascita. Prima di allora, i dispositivi del marchio non erano più distribuiti e rimanevano poche unità di vecchi modelli in vendita su Amazon. La società ha attraversato un periodo di declino e successivamente ha ripreso la produzione e la distribuzione di nuovi smartphone. L’azienda ha annunciato che l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il futuro dei propri dispositivi.

«A settembre saranno trascorsi sette anni da quella che io chiamo la nostra rinascita. Motorola non veniva più distribuita da nessuna parte ed erano rimaste piccole quantità di vecchi prodotti venduti su Amazon». Giorgia Bulgarella, responsabile del marketing di Motorola, sembra ricordare quei giorni come una sorta di avventura. Anzi, lo dice proprio: «Lenovo (la multinazionale a cui fa capo Motorola dal 2014, ndr) decise di provare il rilancio in Europa partendo dall’Italia, un mercato importante e dove la componente di smartphone Android è consistente, affidandosi a un piccolo gruppo di avventurieri capeggiati da Carlo Barlocco, che con Samsung aveva avuto grandi successi». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Motorola e il futuro dello smartphone, l’IA cambierà tutto

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Motorola vient de révolutionner le smartphone sans prevenir personne !

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