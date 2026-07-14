Motori in tv weekend su Sky e NOW | F1 in Belgio WRC in Estonia Indycar e GT World Challenge

Da sportface.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, Sky e NOW trasmettono il Gran Premio di Belgio a Spa-Francorchamps con la Formula 1, visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. La copertura include anche le gare di F2, F3 e Porsche Supercup. Parallelamente, si svolgono il rally WRC in Estonia, le gare di Indycar e il GT World Challenge. Il weekend si concentra su eventi di motori trasmessi in diretta televisiva.

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Da giovedì 16 a domenica 19 luglio appuntamento con un ricco fine settimana di motori: Formula 1 a Spa-Francorchamps su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW, con in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. ìNuovo weekend di motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio riflettori puntati sulla Formula 1, impegnata a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, decima prova del Mondiale 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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