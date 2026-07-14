Nel nuovo sistema di concessioni MotoGP, Ducati passa dalla fascia A alla fascia B, mentre Aprilia sale dalla fascia C alla B. Honda rimane nella fascia D. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle assegnazioni precedenti, con Ducati che perde una categoria e Aprilia che ottiene una promozione. La revisione delle fasce di concessione interessa le squadre e le moto coinvolte nel campionato.

Bologna, 14 luglio 2026 - Il nuovo aggiornamento del sistema delle concessioni MotoGP segna un momento spartiacque per il campionato. Per la prima volta dall'introduzione dell'attuale regolamento, Ducati lascia la fascia A e passa in fascia B, mentre Aprilia compie un ulteriore passo avanti salendo dalla fascia C alla fascia B. Una variazione che fotografa l'evoluzione dei rapporti di forza tra i costruttori e che potrebbe avere effetti importanti sullo sviluppo tecnico nella seconda parte della stagione, di fatto da qui in avanti Borgo Panigale e Noale agiranno ad armi pari. Ducati e Aprilia in B, Honda torna in D. Per Ducati il passaggio in fascia B rappresenta un cambio di scenario da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, cambiano le concessioni: Ducati scende in fascia B, Aprilia promossa. Honda in D

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