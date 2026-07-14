Laura Viktoria Härtig, ciclista tedesca di 30 anni, è deceduta domenica sera, 12 luglio 2026, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 242 nel comune di Canazei. La donna era rimasta coinvolta in un incidente con un ex campione di sci. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate.

È morta domenica sera, 12 luglio 2026, Laura Viktoria Härtig, la ciclista tedesca di 30 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 242, nel comune di Canazei. L'episodio è avvenuto poco dopo le ore 10.30 dello scorso 23 giugno, nei pressi del Passo Sella. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti dalla polizia locale della Val di Fassa, la giovane influencer stava percorrendo il tratto di strada in discesa, per poi scontrarsi con una moto, guidata dall'ex campione di sci Peter Runggaldier, che procedeva in direzione opposta. Nel violento impatto fra i veicoli (la mountain bike si è anche spezzata in due) è stata proprio la donna ad avere la peggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morta Laura Viktoria Härtig, la ciclista dell'incidente con l'ex campione di sci Runggaldier

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Ciclista in viaggio di nozze muore 19 giorni dopo lo schianto contro una moto

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Temi più discussi: Muore 19 giorni dopo il terribile frontale: la ciclista Laura Viktoria Härtig era in Trentino per il viaggio di nozze. Si era scontrata con la moto guidata da Peter Runggaldier; È morta l’influencer – ciclista Laura Viktoria Härtig: venti giorni fa il grave incidente con una moto guidata dallo sciatore Peter Runggaldier; Passo Sella, morta la cicloturista tedesca: si è spenta dopo 19 giorni di agonia; Muore la ciclista coinvolta nello schianto con Peter Runggaldier.

Due ciclisti sono deceduti, nelle scorse ore in ospedale, per le ferite riportate a seguito di due incidenti stradali in #TrentinoAltoAdige. È morta in una clinica in Baviera, dove era stata trasferita in condizioni critiche, Laura Viktoria Härtig, turista tedesca di 30 a x.com

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