Una donna è morta dopo un incidente in bicicletta avvenuto sul passo Sella, tra le province di Trento e Bolzano. Tre settimane dopo, è deceduta dopo un periodo di agonia. L’incidente si è verificato mentre pedalava contro una moto condotta dall’ex discesista. La donna era in viaggio di nozze con la famiglia, e l’incidente ha coinvolto la moto di un ex atleta di sci.

BOLZANO - Il matrimonio nelle Dolomiti, la luna di miele, poi, pochi giorni dopo, l'incidente in bici con la moto guidata dall'ex discesista Peter Runggaldier, sul passo Sella, al confine tra le province di Trento e Bolzano. È morta dopo quasi tre settimane di agonia Laura Viktoria Härtig, 30 anni, ricoverata in una clinica in Baviera dopo il tragico scontro avvenuto lo scorso 23 giugno. Una ragazza che amava «stare all'aperto», la natura e che aveva una passione irrefrenabile per lo sport. Il matrimonio e la tragedia La vittima si era sposata pochi giorni prima sulle Dolomiti, le montagne che tanto amava. I suoi profili social racconta una ragazza solare, appassionata di montagna e ciclismo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Laura muore in viaggio di nozze dopo 3 settimane di agonia: fatale l'incidente in bici contro la moto dell'ex azzurro Runggaldier sul passo Sella

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Ciclista in viaggio di nozze muore 19 giorni dopo lo schianto contro una moto

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Laura muore in viaggio di nozze dopo 3 settimane di agonia: fatale l'incidente in bici con la moto dell'ex azzurro Runggaldier sul passo SellaUna donna è deceduta tre settimane dopo un incidente in bici con una moto guidata da un ex discesista sul passo Sella.

Incidente sul Passo Sella tra l'ex sciatore Peter Runggaldier e una 30enne, bici contro moto: lei è graveUn incidente si è verificato sul Passo Sella in Trentino, coinvolgendo una donna tedesca di 30 anni e un ex campione di sci.

Temi più discussi: Muore 19 giorni dopo il terribile frontale: la ciclista Laura Viktoria Härtig era in Trentino per il viaggio di nozze. Si era scontrata con la moto guidata da Peter Runggaldier; Muore all’improvviso a 39 anni. La comunità in lacrime per Laura; Moto contro bici, muore dopo 19 giorni d’agonia; Travolta da un camion a Milano, muore l’artista Laura Ghirardi: a Iseo aveva trovato una nuova casa.

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