Moonlight Peaks | Guida per aumentare lo spazio dell’inventario

In Moonlight Peaks l'inventario inizia con 20 caselle. Nelle prime giornate sembra abbastanza, ma poi si riempie rapidamente raccogliendo coltivazioni, minerali, pesci, ingredienti, regali e materiali da costruzione. La quantità di spazio disponibile si riduce di conseguenza. La gestione dell'inventario diventa una sfida man mano che si accumulano nuovi oggetti. Gli utenti devono trovare modi per espandere lo spazio per continuare a raccogliere senza dover eliminare elementi.

In Moonlight Peaks si comincia con un inventario composto da 20 caselle. Nelle prime giornate possono sembrare sufficienti, ma la situazione cambia non appena si iniziano a raccogliere coltivazioni, minerali, pesci, ingredienti, regali e materiali per le costruzioni. Gli oggetti di qualità differente, inoltre, possono occupare pile separate anche quando appartengono alla stessa categoria. Per evitare di tornare continuamente alla fattoria, è possibile acquistare due potenziamenti permanenti e portare l’inventario fino a un massimo di 40 spazi. Conosci già I migliori doni per aumentare subito le relazioni? Dove comprare il potenziamento dell’inventario. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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