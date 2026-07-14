Monza e Brianza nella morsa dell’afa | città roventi e ospedali sotto stress L’Asst attiva cinque ’Cold Spot’ nelle Case di comunità

Notizia in breve

L’Asst Brianza ha attivato cinque ’Cold Spot’ nelle Case di comunità a causa delle alte temperature che stanno mettendo sotto stress i Pronto soccorso nella zona. La rete dell’emergenza è sotto pressione a causa dell’afa persistente, che ha portato a un aumento degli accessi e a una maggiore richiesta di assistenza. Le strutture sono state predisposte per alleggerire il carico sui reparti di emergenza, cercando di gestire al meglio le criticità legate alle alte temperature.