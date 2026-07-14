Monza e Brianza nella morsa dell’afa | città roventi e ospedali sotto stress L’Asst attiva cinque ’Cold Spot’ nelle Case di comunità
L’Asst Brianza ha attivato cinque ’Cold Spot’ nelle Case di comunità a causa delle alte temperature che stanno mettendo sotto stress i Pronto soccorso nella zona. La rete dell’emergenza è sotto pressione a causa dell’afa persistente, che ha portato a un aumento degli accessi e a una maggiore richiesta di assistenza. Le strutture sono state predisposte per alleggerire il carico sui reparti di emergenza, cercando di gestire al meglio le criticità legate alle alte temperature.
Vimercate (Monza), 14 luglio 2026 – L’afa non allenta la presa e manda sotto pressione la rete dell’emergenza dell’Asst Brianza. Nei Pronto soccorso del territorio gli accessi sono aumentati in media del 20%, con numeri che fotografano l’impatto dell’ondata di calore: circa 250 pazienti al giorno a Vimercate, con una punta record di 284, 210 a Desio e 115 a Carate. A riempire le sale d’attesa, però, non sono i giovani con colpi di calore, casi che restano rari, ma soprattutto gli anziani e le persone fragili, per le quali le temperature estreme possono trasformarsi in un fattore di rischio. “Il problema riguarda soprattutto gli over 65 – spiega Tiziana Fraterrigo, primaria del Pronto soccorso di Vimercate –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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