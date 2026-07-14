La Val Brembana è nota per le sue montagne verdi, vette elevate e acque selvagge. La zona offre attività outdoor come escursioni e arrampicate, attirando appassionati di sport all'aperto. Oltre alle terme storiche e al relax, la valle si distingue come una delle principali destinazioni lombarde per gli sport outdoor. La presenza di percorsi e pareti di arrampicata contribuisce a rafforzarne la reputazione come palestra naturale per gli sportivi.

Val Brembana: il paradiso dell’outdoor tra vette da brivido e acque selvagge. Non solo relax e storiche terme: la Val Brembana si conferma una delle capitali indiscusse dell’outdoor lombardo, una palestra a cielo aperto capace di accendere l’entusiasmo di escursionisti, climber e amanti dell’adrenalina. Per chi ha gli scarponi ai piedi, la valle offre una costellazione di sentieri per ogni gamba. Chi invece preferisce l’elemento liquido può testare i propri riflessi a San Pellegrino Terme, dove le acque del fiume Brembo ospitano un campo di canoa attrezzato. Val Seriana e Presolana: l’Eden a due passi da Bergamo. Oltre mille chilometri di sentieri tra pascoli sospesi nel tempo, specchi d’acqua alpini e le pareti verticali della “Regina delle Orobie”. 🔗 Leggi su Panorama.it

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