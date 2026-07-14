Droni equipaggiati con telecamere hanno sorvolato le aree del territorio comunale, individuando persone che abbandonavano rifiuti. La Polizia Municipale ha identificato e multato alcuni soggetti per il mancato rispetto delle norme, con sanzioni che arrivano fino a 2.500 euro. Le operazioni di sorveglianza sono state svolte con tecnologie di ultima generazione per contrastare l’abbandono incontrollato di spazzatura.

Tolleranza zero contro l’abbandono i ncontrollato di spazzatura. Grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione, il Comando di Polizia Municipale ha individuato e sanzionato diversi soggetti sorpresi a gettare rifiuti in modo del tutto irregolare sul territorio comunale. L’operazione, condotta con il supporto di droni ad alta risoluzione, ha consentito di monitorare le aree più sensibili e isolate, spesso trasformate in discariche abusive. Grande soddisfazione è stata manifestata da Giuseppe Di Verde, assessore alla Polizia Municipale, e da Giulio Mannino, assessore all’Ambiente, da tempo impegnati in prima linea in questa battaglia di civiltà. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, droni contro l’abbandono di rifiuti: sanzioni fino a 2.500 euro

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