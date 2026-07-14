Martedì 14 luglio, alle 20:00 ora locale, si gioca la prima semifinale dei Mondiali 2026 all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Francia e Spagna si sfidano per accedere alla finale di New York. La partita sarà trasmessa in diretta su canali sportivi e in streaming.

Il countdown è terminato con i Mondiali 2026 che entrano nella fase più calda dell’estate, quella delle semifinali. Stasera, martedì 14 luglio, i riflettori sono puntati sull’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, dove Francia e Spagna si giocano il primo pass per la finale di New York. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina, ad Atlanta. Due match che promettono spettacolo puro e che sembrano destinati a scrivere una pagina importante della storia del calcio. Francia-Spagna, oggi alle ore 21: Mbappé sfida Yamal. Si parte oggi alle 21 italiane, con i Bleus di Didier Deschamps che affrontano le Furie Rosse di Luis De La Fuente. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, in streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, anche su Dazn. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Mondiali 2026, al via le semifinali: ecco l’orario del match di martedì 14 luglio e dove vederlo

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