Mondiale da circo col finale scontato | Franciafrica e altre tre grandi
Il Mondiale con 48 squadre si avvia alla conclusione, con le prime quattro del ranking ancora in gara: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Il torneo, definito da molti come il più prevedibile, ha visto eliminazioni di alcune nazionali favorite. La fase finale si svolge con le squadre più alte nelle classifiche mondiali, senza sorprese rispetto alle aspettative iniziali. La competizione si avvia verso i quarti di finale, con le nazionali più quotate ancora in corsa.
Così originale da essere il più scontato della storia. Il Mondiale luna park con 48 squadre al via «per rimescolare le carte e aumentare le sorprese» ( Gianni Infantino dixit) arriva a dama con le prime quattro del ranking: Francia, Argentina,Spagna, Inghilterra. Nessun gioco di prestigio, nessuna meraviglia, nessun Marocco a far saltare il banco, nessun team alternativo uscito indenne dalla tonnara. Tutti a reggere la coda delle tre corazzate europee più i campioni del mondo uscenti con Leo Messi come jolly.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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