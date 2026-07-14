ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Mondiale entra nella fase più delicata e anche la corsa per dirigere le ultime partite si fa sempre più serrata. La FIFA ha selezionato 13 arbitri per semifinali e finale e tra i nomi in evidenza c’è anche Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, considerato tra i profili più accreditati per l’atto conclusivo del torneo. La lista dei direttori di gara. La concorrenza resta alta. Tra i candidati figurano anche Letexier, Taylor e Oliver, mentre Marciniak, già protagonista in passato di una finale mondiale, potrebbe non essere richiamato. Dei 13 arbitri scelti, sei provengono dall’Europa, compreso Mariani. Gli altri rappresentano CONMEBOL, CONCACAF, AFC e CAF, con Sampaio, Valenzuela, Barton, Elfath, Faghani, Makhadmeh e Jayed. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mondiale 2026, l’arbitro pontino Mariani favorito per dirigere la finale

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