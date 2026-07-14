Il 14 luglio, giorno della festa nazionale in Francia, si gioca allo stadio di Dallas la semifinale tra Francia e Spagna nel Mondiale nordamericano. La partita rappresenta la prima delle due semifinali e si svolge in una serata che promette di essere memorabile, prima della finale che si disputerà a New York. La sfida mette in palio un passaggio in finale e si svolge sotto gli occhi di numerosi spettatori.

Il Mondiale nordamericano entra nella sua notte più calda. Il 14 luglio, giorno in cui la Francia festeggia la propria festa nazionale, allo Stadio di Dallas va in scena la prima delle due semifinali: Francia-Spagna, l’ultimo atto prima della finalissima di New York. Da una parte i campioni del 2018, dall’altra i campioni d’Europa in carica: una sfida che profuma già di finale anticipata. Francia-Spagna, la sfida che decide la prima finalista. Il cammino dei Bleus racconta di una squadra costruita per arrivare fino in fondo. Dopo aver dominato il proprio girone con le vittorie su Iraq e Norvegia, la Francia ha travolto la Svezia nei sedicesimi, superato il Paraguay agli ottavi e liquidato il Marocco 2-0 nei quarti grazie ai gol di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Mondiale 2026: il 14 luglio Francia-Spagna, la semifinale che vale un pezzo di storia

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FRANCIA-SPAGNA: LA SEMIFINALE CHE VALE UNA FINALE

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Il 14 luglio, al Dallas Stadium, verrà disputata la semifinale dei Mondiali di calcio 2026 Francia-Spagna. Sempre in Texas, a circa 40 miglia, si svolge lo Stockyards Championship Rodeo. La terza delle quattro puntate dell'inviato Nico Forletta, insieme a Paol x.com

La squadra francese giocherà con la sua divisa casalinga blu-bianca-rossa il 14 luglio contro la Spagna reddit

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