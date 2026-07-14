Una ricerca ha identificato XMM-VID1-2075, una galassia che sembra aver quasi smesso di ruotare quando l’universo aveva circa 1,8 miliardi di anni. La scoperta è stata fatta grazie a osservazioni condotte con il telescopio spaziale James Webb. La galassia presenta caratteristiche insolite, tra cui una rotazione molto lenta rispetto ad altre simili. La scoperta solleva domande sulle dinamiche di formazione e evoluzione delle galassie in epoche così remote.

Una collaborazione scopre XMM-VID1-2075, una galassia che ha quasi smesso di ruotare quando l’universo aveva appena 1,8 miliardi di anni Esistono però anche galassie dette “a rotazione lenta”, in particolare tra quelle più massicce e quiescenti (dove la formazione di nuove stelle è praticamente azzerata), in cui le stelle si muovono in maniera casuale e caotica ed è proprio questo “tremolio” a creare una pressione tale da evitarne il collasso. La loro esistenza si deve principalmente a ripetute fusioni e collisioni tra galassie, che vanno a destabilizzare il movimento ordinato di stelle e gas; di conseguenza, non ci si aspetta di trovarne molte nell’universo primordiale. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Mistero JWST: c’è una galassia che ha “dimenticato” di ruotare

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Astronomers Find a Dark Galaxy With NO STARS!

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