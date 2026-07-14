Il generale Iannucci ha dichiarato che le missioni all’estero sono fondamentali per l’Italia, sottolineando che il Covi si impegna a difendere gli interessi nazionali. Le operazioni vengono spesso viste come simbolo di prestigio internazionale, ma secondo il generale hanno un ruolo pratico nel garantire la sicurezza e gli obiettivi strategici del paese. La discussione pubblica tende a separarli dalla vita quotidiana dei cittadini, anche se il coinvolgimento diretto è limitato.

Roma, 14 luglio 2026 – Generale, nel dibattito pubblico italiano le missioni all’estero vengono spesso raccontate come un fattore di prestigio internazionale, lontano dalla vita quotidiana dei cittadini. È davvero così? “No. Missioni, operazioni e piani di cooperazione sono lo strumento con cui l’Italia traduce in atti concreti la propria politica di difesa e sicurezza – spiega Giovanni Maria Iannucci, generale di corpo d’armata alla guida del Comando Operativo di Vertice Interforze –. Non sono presenze simboliche né esercizi di visibilità internazionale: servono a tutelare interessi strategici, sicurezza nazionale, principi e stabilità”.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Missioni all’estero vitali per l’Italia”. Il generale Iannucci guida il Covi: difendiamo gli interessi nazionali

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