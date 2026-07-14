mio figlio torna stasera su canale 5 il dramma turco che parla di silenzi amore e famiglia

Stasera su Canale 5 va in onda il film turco che racconta la relazione tra un padre e suo figlio con disabilità. La trama si concentra su temi come amore, silenzi e accettazione, evidenziando le sfide di una famiglia che affronta le difficoltà quotidiane legate alla condizione del bambino. La narrazione mette in luce il legame forte tra i due, senza entrare in dettagli personali o nomi specifici.

Una storia d'amore, difficoltà e accettazione: il film turco con K?vanç Tatl?tu? mostra il legame speciale tra un padre e il suo bambino affetto da un disturbo della comunicazione Tornano i Mondiali di calcio (con la prima semifinale stasera su Rai 1) e Canale 5 torna a puntare su una delle storie turche che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico italiano. Stasera in prima serata va in onda Mio Figlio (Hadi Be O?lum), il film del 2018 diretto da Bora Egemen che racconta un rapporto padre-figlio fatto di difficoltà, incomprensioni e un amore che cerca nuove forme per esprimersi. Mio Figlio racconta il legame tra un padre e un figlio oltre le parole Al centro della storia c'è Ali, un giovane pescatore rimasto solo con suo figlio Efe . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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La musica racconta ciò che la voce non dice… #MioFiglio vi aspetta stasera, in prima serata, su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com

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