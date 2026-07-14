Un bambino di dieci anni ha scalato i 3841 metri del Monviso. L’escursione si è svolta domenica 12 luglio, senza che il ragazzo mostrasse segni di crisi o fatica. Durante l’ascensione, il giovane ha chiesto solo quanto mancasse alla vetta. La salita è stata completata senza incidenti, con il bambino che ha mostrato determinazione e resistenza.

Scala i 3841 metri del Monviso a 10 anni. L’incredibile e tenace impresa l’ha compiuta domenica 12 luglio Leonardo Calandri, dieci candeline spente lo scorso marzo. Ad accompagnarlo per una scalata alpinistica di una certa difficoltà è stata la guida Sandro Paschetto, un veterano delle pareti del “ Re di Pietra ”. “Mio marito ed io pensavamo che avrebbe aspettato almeno i sedici anni – ha raccontato al Corriere la madre, Anastasya Polishchuk, salita anche lei col figlio e la guida sul Monviso – Ma Leo era determinato. Ha voluto farlo proprio quest’anno, per celebrare il traguardo dei dieci anni”. Come riporta la versione locale del quotidiano milanese il piccolo Calandri ha compiuto il suo “avvicinamento” alla salita sabato 11 luglio giungendo al rifugio Quintino Sella di Pian del Re. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio ha scalato i 3841 metri del Monviso a dieci anni. Non ha avuto un solo momento di crisi, chiedeva solo quanto mancasse alla vetta”: la storia del piccolo Leonardo Calandri

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