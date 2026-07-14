minori accoglie gusto italia tra sapori cultura e divertimento

A Minori torna Gusto Italia, la fiera itinerante dedicata alle specialità italiane e alle tradizioni artigiane. L’evento offre un percorso gratuito tra sapori, cultura e divertimento, con esposizioni di prodotti tipici e dimostrazioni artigianali. La manifestazione si svolge con ingresso libero e si rivolge a visitatori di tutte le età, proponendo un’esperienza che mette in risalto le eccellenze italiane.

Ingresso gratuito per un viaggio tra sapori, cultura e divertimento con Gusto Italia. La fiera itinerante dedicata alle tipicità italiane e alle tradizioni artigiane torna a Minori. Quattro giorni per vivere la magia e la vivacità della Costa d’Amalfi. La fiera itinerante dedicata alle tipicità italiane e alle tradizioni artigiane torna, a Minori – in Costa d’Amalfi, da giovedì 16 a domenica 19 luglio. A fare da cornice al mercatino di produttori ed artigiani sarà il lungomare cittadino, rendendo la passeggiata vista mare ancora più ricca di bellezza e di bontà. Gusto Italia in questa tappa si avvale della collaborazione della Pro Loco di Minori, una delle più attive e longeve del territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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