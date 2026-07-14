A pochi mesi dal ritorno di Ballando con le Stelle, si susseguono voci sui nuovi giudici della prossima edizione. Mariotto e Carolyn Smith sono confermati, mentre altri membri della giuria sono stati sostituiti. La conduttrice ha annunciato un rinnovamento della squadra di giudici, dopo l’uscita di uno dei componenti storici. La selezione del cast resta prioritaria, ma si prevede un cambiamento significativo per la composizione della giuria rispetto alle edizioni precedenti.

A pochi mesi dal ritorno di Ballando con le Stelle, iniziano a moltiplicarsi le indiscrezioni sulla prossima edizione del talent di Rai 1. Se la scelta del cast resta la priorità di Milly Carlucci, grande attenzione è rivolta anche alla giuria, destinata a vivere il cambiamento più importante degli ultimi anni dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli. Tra conferme, smentite e nuovi nomi in circolazione, il futuro del tavolo dei giudici è ancora tutto da definire. Milly Carlucci, rivoluzione in giuria: ecco chi resta e chi potrebbe andare via. L’addio di Selvaggia Lucarelli ha aperto un capitolo completamente nuovo per Ballando con le Stelle. Dopo un decennio senza particolari cambiamenti, la giuria potrebbe infatti essere rinnovata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Milly Carlucci stravolge Ballando, Mariotto e Carolyn Smith confermati, gli altri no: ecco i nuovi giudici

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