Miller | Il presidente Trump è frustrato Teheran ha acquisito un’arma

L’ex inviato del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente ha affermato che l’ex presidente degli Stati Uniti è frustrato e che Teheran ha ottenuto un'arma. Ha aggiunto che l’attuale amministrazione si sarebbe trovata in una situazione difficile, senza una via facile d’uscita. Secondo l’ex funzionario, tentare di forzare la riapertura dello Stretto di Hormuz comporterebbe un intervento prolungato e rischioso.

L’ex inviato del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente: “Si è cacciato in un angolo e non sa come uscirne. Forzare la riapertura di Hormuz richiederebbe un intervento lungo e pericoloso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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