Milano sgomberato dalla polizia spazio occupato Città Studi

Martedì 14 luglio, la polizia ha sgomberato lo Spazio Occupato Città Studi, situato in via Celoria 26 a Milano. Lo stabile, di proprietà dell’università statale, era stato occupato dal 2024. L’intervento ha portato alla rimozione degli occupanti e alla messa in sicurezza dell’edificio. Lo spazio occupato era stato al centro di tensioni tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio sulle operazioni di polizia o eventuali arresti è stato comunicato.

Nella mattina di martedì 14 luglio, a Milano è stato sgomberato il SOCS, lo Spazio Occupato Città Studi. Si tratta di uno stabile sito in via Celoria 26, di proprietà dell’Università Statale di Milano, occupato dal 2024. I reparti anti sommossa della polizia sono entrati all’interno e sgomberato i manifestanti, che si sono radunati in presidio all’interno della città universitaria Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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