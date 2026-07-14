Città studi sgomberato il Settore Occupato | gli antagonisti sorpresi nel sonno

Notizia in breve

Gli antagonisti sono stati rimossi dall’immobile in via Celoria 22, nel quartiere di Città Studi. Le forze dell’ordine sono intervenute durante la notte e hanno sgomberato il settore occupato, sorprendendo gli occupanti mentre dormivano. Nessun dettaglio sulle eventuali resistenze o sui feriti. L’intervento si inserisce in un’operazione di ripristino della legalità in quella zona. La polizia ha comunicato che l’area è stata messa sotto controllo e che proseguiranno le verifiche.