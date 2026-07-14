Città studi sgomberato il Settore Occupato | gli antagonisti sorpresi nel sonno
Gli antagonisti sono stati rimossi dall’immobile in via Celoria 22, nel quartiere di Città Studi. Le forze dell’ordine sono intervenute durante la notte e hanno sgomberato il settore occupato, sorprendendo gli occupanti mentre dormivano. Nessun dettaglio sulle eventuali resistenze o sui feriti. L’intervento si inserisce in un’operazione di ripristino della legalità in quella zona. La polizia ha comunicato che l’area è stata messa sotto controllo e che proseguiranno le verifiche.
Milano, 14 luglio 2026 – Stop all’occupazione da parte dei collettivi antagonisti dei locali in via Celoria 22, nel quartiere di Città Studi. Questa mattina, martedì 14 luglio, la polizia ha proceduto all’evacuazione dei locali di proprietà dell’università degli Studi di Milano, “presi” da un paio di anni da alcuni studenti che fanno riferimento, principalmente, all’area anarchica e utilizzati per iniziative di controinformazione ma anche per laboratori, manifestazioni di sensibilizzazione a favore della causa palestinese e seminari politici. L’operazione. L’intervento, si legge in una comunicazione diffusa dagli uffici della Statale, è “avvenuto dopo ripetute segnalazioni” da parte dell’università “anche per evidenti ragioni di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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