Nel quartiere Gratosoglio di Milano, un edificio occupato è stato teatro di sparatorie con colpi di fucile. Le finestre e i muri dell’edificio sono segnati da segni di proiettili, mentre all’interno si ascoltano richieste di aiuto da parte di chi si trova dentro. All’esterno, vicino all’ascensore fermo, una scritta spray blu recita “Benvenuti”, ma la scena è caratterizzata dal caos e dalla paura.

(Matteo Castagnoli e Cesare Giuzzi) Su un muro, di fianco all’ascensore fermo, una scritta a spray blu accoglie intrusi e visitatori: «Benvenuti». Chi arriva qui, però, non può essere benvenuto né ben accetto. Il palazzo al civico 1 di via Saponaro, cuore del Gratosoglio, era in origine una casa con 40 alloggi riservati ai padri separati pagato dal Comune e dalla Regione. Ha funzionato per qualche anno. Poi è diventato l’ennesimo buco nero di questo quartiere quasi espulso dalla Milano dei grattacieli e oggi finito per essere una succursale di Rozzano. E scenario di risse, accoltellamenti e sparatorie negli ultimi mesi. Come quella di domenica notte, quando un 19enne è stato gambizzato da alcuni nordafricani incappucciati che hanno fatto irruzione nello stabile armati di fucile. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Milano, i colpi di fucile e il terrore nel palazzo occupato al Gratosoglio. «Aiutateci, abbiamo paura»

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