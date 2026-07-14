Milano Far West nelle case popolari | commando spara a un marocchino

Da imolaoggi.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un gruppo di uomini armati di fucile si è presentato a volto coperto in un edificio Aler di via Saponaro, zona Gratosoglio a Milano. Poco prima delle 2, hanno aperto il fuoco contro un uomo di origini marocchine. L’intervento ha causato scompiglio tra residenti e forze dell’ordine intervenute sul posto. Non ci sono stati altri feriti segnalati.

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Un’aggressione che somiglia a una spedizione punitiva. In gruppo, tutti a volto coperto, si sono presentati armati di fucile, poco prima delle 2 della scorsa notte a Milano, in uno stabile Aler di via Saponaro 1, zona Gratosoglio. Dopo aver esploso colpi in strada e all’interno del condominio popolare, sono entrati in un appartamento occupato abusivamente e hanno mirato alla caviglia del ragazzo all’interno: un 19enne marocchino, incensurato. La vittima, trasportata in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano, è in attesa di venire operata alla caviglia, ma – a quanto si apprende – non è in pericolo di vita. Il gruppo degli aggressori – almeno tre o quattro persone – sono stati visti dai testimoni scappare a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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