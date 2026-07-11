Caldo estremo nelle scuole inglesi | aule a 40 gradi bambini in lacrime e docenti costretti a comprare ventilatori di tasca propria

Da orizzontescuola.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle scuole inglesi si sono raggiunti 40 gradi nelle aule, portando bambini a sdraiarsi sui pavimenti e a piangere. Alcuni studenti hanno messo bacinelle d’acqua sotto i banchi per raffreddarsi i piedi. I docenti hanno dovuto acquistare ventilatori di tasca propria, raccogliendo fondi tra loro per affrontare il caldo intenso. La situazione si è protratta senza interventi immediati da parte delle autorità scolastiche.

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Bambini sdraiati sui pavimenti, bacinelle d’acqua sotto i banchi per rinfrescare i piedi e docenti costretti a fare colletta per procurarsi un po’ d’aria. Nelle ultime settimane le ondate di calore nel Regno Unito hanno spinto il termometro oltre i 40 gradi all’interno degli istituti scolastici. Il quotidiano The Guardian ha raccolto le denunce del personale didattico, delineando una situazione di grave difficoltà pratica in tutto il Paese. L’aria condizionata è un’eccezione negli edifici scolastici d’Oltremanica, strutture spesso antiche, poco isolate e circondate da cortili in cemento o erba sintetica che trattengono l’afa. Gli insegnanti hanno segnalato continui casi di mal di testa, nausea e persino svenimenti tra gli studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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