Milan Ordine | Ecco i segni della svolta impressa da Gerry Cardinale

Il Milan ha iniziato il ritiro a Milanello con il presidente che si è presentato in elicottero, simile a quanto fece Silvio Berlusconi nel 1986. La scena si è svolta ieri, con il dirigente che è atterrato direttamente sul campo di allenamento. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla giornata o alle attività svolte durante il raduno.

Il Milan ha iniziato il raduno ieri a Milanello: il numero uno rossonero Gerry Cardinale si è presentato al campo di allenamento in elicottero, un po' come fece Silvio Berlusconi nel 1986. A parlare di questo 'evento' ci ha pensato anche il giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per Il Corriere dello Sport: "Più che l’elicottero, l’eventuale effetto sulla fiducia tutta da riconquistare del popolo dei tifosi rossoneri, potrà il lavoro del tecnico portoghese e l’arrivo, a sorpresa, di Gonçalo Ramos passato da Milano in visita allo store per acquisti e poi arrivato a Milanello per salutare il nuovo team oltre che Cardinale e lo stesso Amorim ". promowebapp La presenza di Gerry Cardinale e il nuovo progetto del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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