Luka Modric sarebbe prossimo a firmare un nuovo contratto con il Milan, confermando la volontà di proseguire la carriera con il club anche per la stagione 2026-2027. Dopo le valutazioni post-Mondiale, il centrocampista croato avrebbe deciso di continuare in rossonero, senza indicare ancora ufficialmente la firma. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, e il rinnovo sembra ormai vicino alla conclusione.

Dopo le riflessioni successive al Mondiale, Modric sarebbe pronto a firmare per un’altra stagione con il Diavolo. Il Milan è sempre più vicino a trattenere Luka Modric anche per la stagione 2026-2027. Secondo le ultime indiscrezioni, il fuoriclasse croato avrebbe sciolto le riserve sul proprio futuro, decidendo di proseguire l’avventura in rossonero dopo essersi preso alcuni giorni di riflessione al termine del Mondiale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Attualmente Modric è svincolato, visto che il precedente contratto è terminato il 30 giugno, ma il club milanista non ha mai ritirato la proposta di rinnovo annuale. La volontà della società è sempre stata quella di confermare un calciatore considerato fondamentale non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua leadership all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Modric verso il rinnovo col Milan: il croato avrebbe scelto di continuare in rossonero

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