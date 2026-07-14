Ruben Amorim ha tenuto il suo primo discorso ai giocatori del Milan, dicendo: “Per qualsiasi cosa abbiate bisogno, io ci sono”. La frase è stata pronunciata durante il primo incontro ufficiale con la squadra, con i giocatori che hanno ascoltato in silenzio. Le facce dei calciatori erano sconcertate, alcuni con espressioni di sorpresa, mentre altri apparivano impassibili. Il nuovo allenatore ha poi lasciato la stanza dopo aver concluso il suo messaggio.

“Per qualsiasi cosa abbiate bisogno, io ci sono". Ruben Amorim ha inaugurato la sua avventura al Milan con un messaggio semplice ma diretto. Il nuovo allenatore rossonero ha incontrato i giocatori presenti a Milanello per il primo discorso alla squadra, scegliendo l'inglese per rompere il ghiaccio e trasmettere subito un concetto: responsabilità condivise e pieno sostegno al gruppo. Davanti ai calciatori e allo staff, il tecnico portoghese si è presentato con poche parole ma con un tono deciso: "Allora ragazzi, dovreste presentarmi allo staff, visto che li conoscete meglio di me — le sue parole —. Sono davvero felice di essere qui, davvero orgoglioso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milan, il primo discorso di Amorim: le facce sconcertate dei giocatori

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