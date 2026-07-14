Il Milan sta valutando la cessione di Fofana, centrocampista acquistato di recente, e sta cercando un sostituto. La società ha avviato i primi contatti per definire i dettagli dell’operazione, inclusi i costi. La squadra ha già messo a segno due acquisti significativi in ruoli chiave durante questa sessione di mercato. La trattativa per la partenza di Fofana è ancora in fase preliminare, mentre il club si concentra sull’individuazione del nuovo giocatore da portare in rosa.

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno iniziato la campagna di rinforzi estiva con due colpi importantissimi in due ruoli fondamentali. Prima i 70 milioni per Ramos (che sarà la punta titolare), poi i 30 milioni per Gila (che sarà uno dei tre pilastri difensivi dei rossoneri). Per i prossimi colpi si potrebbe dover aspettare ancora, ma i rossoneri potrebbero pensare già ad alcuni profili interessanti: come riportato da Tuttomercatoweb, c'è stato un sondaggio del Milan per Gorby. Chieste informazioni al Braga per il centrocampista franco-haitiano classe 2002. Il giovane mediano del club portoghese potrebbe essere un obiettivo in caso di cessione di Fofana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Fofana verso la cessione: i rossoneri sondano il sostituto. Chi è, costi e dettagli

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