Milan Fofana verso la cessione | i rossoneri sondano il sostituto Chi è costi e dettagli

Da pianetamilan.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan sta valutando la cessione di Fofana, centrocampista acquistato di recente, e sta cercando un sostituto. La società ha avviato i primi contatti per definire i dettagli dell’operazione, inclusi i costi. La squadra ha già messo a segno due acquisti significativi in ruoli chiave durante questa sessione di mercato. La trattativa per la partenza di Fofana è ancora in fase preliminare, mentre il club si concentra sull’individuazione del nuovo giocatore da portare in rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno iniziato la campagna di rinforzi estiva con due colpi importantissimi in due ruoli fondamentali. Prima i 70 milioni per Ramos (che sarà la punta titolare), poi i 30 milioni per Gila (che sarà uno dei tre pilastri difensivi dei rossoneri). Per i prossimi colpi si potrebbe dover aspettare ancora, ma i rossoneri potrebbero pensare già ad alcuni profili interessanti: come riportato da Tuttomercatoweb, c'è stato un sondaggio del Milan per Gorby. Chieste informazioni al Braga per il centrocampista franco-haitiano classe 2002. Il giovane mediano del club portoghese potrebbe essere un obiettivo in caso di cessione di Fofana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan fofana verso la cessione i rossoneri sondano il sostituto chi 232 costi e dettagli
© Pianetamilan.it - Milan, Fofana verso la cessione: i rossoneri sondano il sostituto. Chi è, costi e dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FOFANA VERSO LONDRA AL CHELSEA CHIESTI 30 MILIONI E' IN VENDITA

Video FOFANA VERSO LONDRA? AL CHELSEA CHIESTI 30 MILIONI E' IN VENDITA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fofana in uscita: il Milan ha sondato già il suo sostituto. Ecco chi è

Leggi anche: Calciomercato, Fofana ai saluti: ma il Milan sta già lavorando al possibile sostituto

Temi più discussi: Milan, Fofana in uscita: la cifra chiesta dai rossoneri; Fofana verso l'addio al Milan. Moretto: Non è al centro del progetto di Amorim; Milan, grandi manovre a centrocampo: chi resta, chi va e chi è in bilico; Come cambia il centrocampo del Milan con Amorim, Modric e Rabiot fondamentali: chi può partire tra Jashari, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek.

milan fofana verso laMilan, maxi-epurazione in corso? Tutti i rossoneri che possono dire addioIl Milan sta facendo il punto della situazione per procedere con il mercato in entrata: maxi-epurazione in corso? Le novità. spaziomilan.it

Milan, verso la Juventus: come sta Fofana, le condizioniComincia la preparazione del Milan in vista della prossima giornata di campionato: i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri sfideranno la Juventus domenica sera, per il 34esimo turno di Serie A. Un ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web